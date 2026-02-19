Come ne usciamo secondo Silvia Salis

Silvia Salis spiega come si governa Genova, città che riflette i problemi dell’Italia. La sindaca dice che affrontare le difficoltà richiede pragmatismo e ascolto dei cittadini. La crisi economica e le sfide sociali hanno reso il lavoro amministrativo più complesso, ma la volontà di migliorare resta forte. Salis sottolinea l’importanza di dialogare con la gente e di proporre soluzioni concrete. La sua esperienza evidenzia la necessità di una comunicazione diretta e senza fronzoli per conquistare la fiducia dei cittadini.

Una conversazione con la sindaca di Genova per capire come si governa una città che somiglia all'Italia, e come i progressisti dovrebbero parlare a un paese cinico e spaventato Una puntata di Wilson registrata dal vivo a Cremona con Silvia Salis, sindaca di Genova da meno di un anno e personaggio emergente della politica italiana. Partiamo dalla sua storia – dallo sport di alto livello fino alla guida di una grande città – per provare a capire come si governa oggi un posto come Genova, che somiglia molto all'Italia: una popolazione anziana e che invecchia, i giovani che se ne vanno, la sicurezza reale e quella percepita, i rapporti complicati con il governo nazionale e le scelte che costano consenso.