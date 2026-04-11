Una figura nota per il suo stile elegante e il look curato, con scarpe dal valore di 1200 euro, sta attirando l’attenzione dei media. Mentre alcuni esponenti di sinistra le hanno manifestato solidarietà, esponenti di destra, invece, criticano il suo modo di vestire. La sua immagine è spesso al centro di discussioni pubbliche, tra approvazioni e critiche, legate anche alle scelte di moda e al modo di presentarsi.

Bella, bionda e glamour. Se il cuore batte a sinistra l’avvenenza, l’ostentazione del lusso e l’outfit firmato non è un problema. Anzi è un inno alla libertà. Se invece sei di destra e non ami il saio francescano diventi un modello immorale, un nemico giurato del popolo. Parliamo di Silvia Salis, che da prima cittadina di Genova smania per sfidare la premier Giorgia Meloni. E si è lasciata immortalare sui social con un paio di costosissime scarpe firmate. Una mise – come osserva Maria Teresa Meli che pubblica due foto con la sindaca griffata – che poco si addice ai suoi sproloqui sul salario minimo. Sponsorizzata da Renzi (per primo ha pensato a lei dal palco della Leopolda un anno fa) la sindaca si è messa a guardare in direzione di Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis versione glamour e le scarpe da 1200 euro. La sinistra la difende. La destra “firmata” però è nemica del popolo

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Silvia Salis, polemica sulla sindaca di Genova e le sue scarpe di lussoUna foto pubblicata sui social ha acceso un dibattito acceso e, per certi versi, sorprendente.