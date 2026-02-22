Siap | nuova proposta per i Patti sulla Sicurezza

Il Siap ha deciso di proporre un nuovo piano per i Patti sulla Sicurezza a Genova, in risposta alla crescente preoccupazione dei cittadini. La proposta mira a rafforzare le misure di sorveglianza e a migliorare la collaborazione tra forze dell’ordine e enti locali. Tra le novità, ci sono maggiori controlli nelle zone più a rischio e l’installazione di telecamere di sorveglianza. La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane.

Il segretario Roberto Traverso annuncia un modello integrato e partecipato per affrontare le criticità di tutti i quartieri della città Il Siap annuncia l'imminente presentazione di una proposta dettagliata per l'introduzione dei Patti per la Sicurezza nella città di Genova. L'iniziativa è collegata alla petizione lanciata su Change.org a sostegno del progetto. La proposta si basa sul Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n. 14 (Decreto Minniti) e successive modificazioni. L'obiettivo è garantire interventi di sicurezza urbana strutturati, coordinati e partecipati, coinvolgendo tutte le componenti del territorio.