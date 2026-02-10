È importante essere se stessi | Non c’è bisogno di apparire sui social

I giovani di oggi preferiscono restare autentici piuttosto che inseguire le mode dei social. Molti di loro ribadiscono che non hanno bisogno di apparire online per sentirsi validi, puntando invece su valori come l’amore, la famiglia e il rispetto. La semplicità e la sincerità sembrano vincere sulla voglia di farsi notare a tutti i costi.

I giovani hanno valori veri: l’amore, la famiglia, il rispetto. Io non ho bisogno di apparire sui social, né di seguire la moda. È importante essere se stessi e non seguire per forza quel gruppetto di amici alla "moda" o "popolare" solo per essere inclusi al suo interno. Ho sentito molti adulti che fra di loro parlano degli adolescenti, dicendo che sono vagabondi, stanno al telefono sempre, sono maleducati, e trascorrono la maggior parte del loro tempo libero sui socia. Per loro, quindi, gli adolescenti mettono da parte alcuni veri valori, quali l’amore, la famiglia, il rispetto, mentre attribuiscono importanza al mondo dei social, agli abiti firmati e più cool, ai cellulari più nuovi e ai selfie oppure ai video, sempre più originali da pubblicare, per ottenere like. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

