Olimpiadi Milano-Cortina scattano le zone rosse | sicurezza rafforzata e città blindata

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi invernali con misure di sicurezza più stringenti. Da questa settimana, le zone rosse sono state istituite, le strade sono state chiuse o modificate, e le forze dell’ordine sono schierate in modo massiccio per monitorare ogni movimento. La città si presenta blindata, pronta ad accogliere atleti, politici e migliaia di visitatori, mentre si avvicina la cerimonia di apertura.

Milano entra ufficialmente nel vivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La settimana che accompagna l'avvicinamento alla cerimonia inaugurale segna una svolta visibile nella vita cittadina: controlli rafforzati, aree blindate, modifiche alla viabilità e un imponente apparato di sicurezza per accogliere atleti, capi di Stato e centinaia di migliaia di visitatori. Fino a pochi giorni fa la presenza dei Giochi era quasi impercettibile nelle strade, complice una policy molto rigida del Cio e degli sponsor sull'uso di simboli e immagini. Da ieri, però, la macchina organizzativa è entrata nel pieno della sua attività, a partire dal primo appuntamento istituzionale: l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Marino e al Teatro alla Scala per il concerto inaugurale, che ha comportato la chiusura e la messa in sicurezza dell'area di piazza della Scala.

