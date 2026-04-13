Sicurezza informatica il Comune dispone interventi di potenziamento della rete | possibili disservizi

Il Comune di Ravenna ha annunciato che nel corso di questo fine settimana saranno eseguiti interventi di potenziamento della rete informatica. Questi lavori sono finalizzati a migliorare la sicurezza dei sistemi e potrebbero comportare disservizi temporanei per gli utenti. L’ente ha precisato che le operazioni si svolgeranno nei prossimi giorni e si prevede che eventuali problemi di funzionalità siano limitati nel tempo.

Nel tentativo di potenziale la sicurezza informatica del Comune di Ravenna, questo fine settimana verranno svolti alcuni interventi che potranno causare possibili disservizi. Dalle 13.30 di sabato 18 aprile e per tutta la giornata di domenica 19, i principali apparati di rete informatica del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Attività informatica sospetta al dipartimento di informatica della Sapienza, servizi interrotti per sicurezzaLunedì 2 febbraio 2026, l’Università La Sapienza di Roma ha interrotto temporaneamente l’accesso ai propri servizi digitali dopo un’irruzione... Esplosione di via Galermo, Bonaccorsi (M5s): "Il Comune chiarisca sulla sicurezza della rete"“È necessario, per trasparenza istituzionale, verificare che vi sia una chiara separazione tra chi ha realizzato l’infrastruttura e chi oggi ne...