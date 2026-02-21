Esplosione di via Galermo Bonaccorsi M5s | Il Comune chiarisca sulla sicurezza della rete
Il consigliere M5s Graziano Bonaccorsi ha presentato un’interrogazione dopo l’esplosione avvenuta in via Galermo, causata da un problema nella rete del gas cittadina. La causa sembra legata a un guasto tecnico che ha portato a una fuoriuscita di gas. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture locali. Bonaccorsi chiede chiarimenti al Comune e verifica delle misure di sicurezza adottate. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.
“È necessario, per trasparenza istituzionale, verificare che vi sia una chiara separazione tra chi ha realizzato l’infrastruttura e chi oggi ne certifica la gestione e la sicurezza - conclude Bonaccorsi - Se non emergeranno risposte puntuali e garanzie concrete sulla sicurezza della rete e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, sarà inevitabile una seduta di Consiglio straordinario, chiedendo, eventualmente, le dimissioni del Consiglio di Amministrazione. La città ha diritto a sapere. La sicurezza pubblica viene prima di tutto”. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, la denuncia del consigliere Bonaccorsi (M5S): “Il comune ha perso 3,5 milioni di euro per la realizzazione del Centro per l’Impiego a S.G. Galermo”Il consigliere Bonaccorsi del Movimento 5 Stelle denuncia che il comune di Catania ha perso 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr destinati alla costruzione del centro per l’impiego a San Giovanni Galermo.
Centro per l’Impiego di San Giovanni Galermo, M5S: "La Regione boccia il Comune"#Centro-per-l’Impiego-Catania || Il centro per l’Impiego di San Giovanni Galermo rischia di perdere milioni di fondi europei.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trappeto Nord, i crolli e l’esplosione dopo la fuga di gas: avviso al direttore tecnico di Catania Rete Gas.
Esplosione via Galermo, Bonaccorsi (M5S): Interrogazione su sicurezza rete gas e trasparenzaUn’interrogazione consiliare per fare chiarezza sull’esplosione del 21 gennaio 2025 in via Galermo e sulla gestione della rete del gas cittadina. A presentarla è Graziano Bonaccorsi, consigliere ... catanianews.it
