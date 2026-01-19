Così l’aeroporto può fermarsi | caserma dei Vigili del fuoco al gelo e mezzi ko la denuncia dei sindacati

Il distaccamento dei Vigili del fuoco presso l’aeroporto di Rimini-Miramare si trova in difficoltà, con mezzi inefficienti e condizioni di gelo che compromettono le operatività. La denuncia, firmata dai sindacati Fp Cgil Vvf, Usb e Ugl, evidenzia una situazione di criticità che rischia di mettere a rischio la sicurezza e il funzionamento della struttura.

Forte presa di posizione da parte di Cgil, Usb e Ugl: "Temperature interne scese fino a 10 gradi e veicoli antincendio in difficoltà. La sicurezza aeroportuale non può poggiare sull’eroismo dei lavoratori" È allarme al distaccamento aeroportuale dei Vigili del fuoco di Rimini-Miramare. A lanciarlo sono i rappresentanti sindacali: un documento a firma dei portavoce di Fp Cgil Vvf, Usb e Ugl. Nel comunicato congiunto, i sindacati sostengono come “le gravi e persistenti carenze strutturali della caserma interna allo scalo Federico Fellini stanno mettendo a rischio la continuità del servizio antincendio aeroportuale e, di conseguenza, l’operatività stessa dell’aeroporto”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Via libera per la caserma dei vigili del fuoco

È stato dato il via libera all’avvio dei lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Lunedì 8 gennaio 2026, a Chiaruccia, prenderanno il via le attività di costruzione, con la consegna del cantiere all’azienda Iter di Pesaro. La realizzazione rappresenta un passo importante per migliorare i servizi di emergenza nella zona.

