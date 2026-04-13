Sicurezza e lotta al degrado | il tour di ascolto di Rinnoviamo Forlì dà voce ai cittadini

Un nuovo tour di ascolto ha coinvolto i residenti di Forlì per raccogliere le loro opinioni sulla sicurezza e il degrado urbano. L’iniziativa è stata organizzata da un movimento locale che intende approfondire le questioni più sentite dalla comunità. Durante gli incontri, sono state condivise esperienze e segnalazioni relative alle aree pubbliche, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per migliorare la vivibilità della città.

Mettersi in ascolto della città per comprenderne i bisogni reali, le preoccupazioni e le aspettative per il futuro. Con questo obiettivo la lista civica Rinnoviamo Forlì ha organizzato venerdì scorso un nuovo tour di ascolto nel cuore del centro storico, in piazza Saffi. L'iniziativa ha permesso.🔗 Leggi su Forlitoday.it Emergenza abitativa e quartieri al centro: Rinnoviamo Forlì lancia il "Tour di Ascolto"“Le persone hanno problemi concreti e i loro timori per il futuro meritano di essere ascoltati, non delegittimati - sostiene Elisa Zecchini,... Più visibilità e ascolto contro il degrado: la Stazione Mobile diventa un presidio di sicurezza per i cittadiniNon si tratta di una semplice pattuglia di passaggio, ma di un vero e proprio "presidio temporaneo" che garantisce permanenza fissa e continuativa...