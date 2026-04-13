Sicilia stop ai trasporti | 5 giorni di blocco per i porti

Da mezzanotte di stanotte, i trasporti in Sicilia saranno sospesi per cinque giorni, coinvolgendo i porti dell’isola. La protesta mira a bloccare i rifornimenti destinati alla grande distribuzione organizzata, interrompendo le attività di carico e scarico delle merci. La misura riguarda tutte le operazioni portuali e si protrarrà fino allo stesso orario del quinto giorno. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori della protesta.

A mezzanotte di questa notte, il settore dei trasporti in Sicilia si bloccherà per un periodo di cinque giorni, con l’obiettivo di paralizzare i rifornimenti della grande distribuzione organizzata. La protesta, guidata da Salvatore Bella, colpirà duramente i porti dell’isola, congelando lo scarico e il carico dei semirimorchi dalle navi, una misura che coinvolgerà circa il 90% delle imprese specializzate nel trasporto intermodale. Dietro l’imminente sciopero siciliano si cela una tensione politica nata durante il Consiglio dei ministri del 19 marzo scorso. In quell’occasione, il Governo aveva promesso un credito d’imposta per sostenere il comparto colpito dalle instabilità in Medio Oriente, ma a quasi un mese di distanza non è ancora stato emanato il decreto attuativo necessario per attivare i benefici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, stop ai trasporti: 5 giorni di blocco per i porti Leggi anche: “Stop al riarmo europeo e al conflitto in Palestina”, annunciato sciopero dei porti nel Mediterraneo: blocco in 21 scali Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Usa dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad.