L’annuncio di uno sciopero di 24 ore coinvolge 21 porti nel Mediterraneo, tra cui dieci italiani. L’iniziativa mira a protestare contro il riarmo europeo e il conflitto in Palestina, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere un’azione collettiva per la pace. L’assemblea organizzata da Calp e Usb si è svolta a Genova, sottolineando l’importanza di un fronte unito contro le tensioni internazionali.

“Il 6 febbraio, con uno sciopero di 24 ore, bloccheremo 21 porti nell’area del Mediterraneo “. Ieri, al Cap di via Albertazzi a Genova, l’assemblea convocata dal Calp e Usb ha lanciato la giornata internazionale di sciopero contro la guerra, alla quale prenderanno parte dieci porti italiani. Oltre a Genova, ci saranno mobilitazioni a Livorno, Trieste, Ravenna, Ancona, Civitavecchia, Salerno, Bari, Crotone e Palermo. José Nivoi, sindacalista del Collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova e dell’Usb, spiega al Fatto la geografia della mobilitazione: “Saranno mobilitati 21 porti del Mediterraneo: dalla Grecia alla Spagna, dal Marocco alla Turchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stop al riarmo europeo e al conflitto in Palestina”, annunciato sciopero dei porti nel Mediterraneo: blocco in 21 scali

