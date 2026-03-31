Ubriaco e in possesso di un coltello rifiuta di farsi identificare Denunciato

Nella giornata di lunedì 30 marzo, la polizia ha denunciato un uomo di circa 35 anni, di origini tunisine e con precedenti. L’individuo è stato trovato in stato di ebbrezza, in possesso di un coltello, e ha rifiutato di fornire i propri dati all’atto dell’identificazione.

L'episodio è accaduto alla stazione ferroviaria di Torrette. Sul posto la polizia ANCONA – Nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo, la polizia ha denunciato un uomo di circa 35 anni, di origini tunisine e già gravato da precedenti, sorpreso in stato di ebrezza e in possesso di un coltello. Per la precisione attorno alle 13 le volanti della questura di Ancona sono intervenute alla stazione ferroviaria di Torrette dopo che qualcuno aveva segnalato al Nue 112 la presenza dell’uomo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto seduto su di una panchina, intento a consumare bevande alcoliche e con il coltello riposto momentaneamente in uno zainetto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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