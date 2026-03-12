Botox e filler in diretta social ma arrivano i Nas | la 40enne si spacciava per medico ma nessuna abilitazione

Una donna di 40 anni ha trasmesso in diretta social interventi di Botox e filler, spacciandosi per medico. Gli interventi non si svolgevano in uno studio autorizzato, ma in una casa privata a Catania, priva di qualsiasi certificazione sanitaria. I Nas sono intervenuti per verificare la situazione e sequestrare materiali e attrezzature.

Gli interventi estetici non avvenivano in uno studio ma in una semplice casa privata di Catania ovviamente priva di qualsiasi autorizzazione sanitaria. La 40enne denunciata dai carabinieri per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Filler e botox nel centro estetico abusivo: denunciata una infermiera, si spacciava per dottoressaIl centro estetico abusivo era stato allestito in un'abitazione privata nella provincia di Caserta.

Catania, denunciata “finta medico estetico”: somministrava botox e filler abusivamente(LaPresse) I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria e...

Approfondimenti e contenuti su Botox e filler in diretta social ma...

Temi più discussi: Botox e filler sui cammelli: lo scandalo che travolge il concorso di bellezza in Oman; Ritocchini con il botox, silicone e gobbe gonfiate: così 20 cammelli sono stati squalificati da un concorso di bellezza in Oman; Loredana Berté, prima e dopo: com'è cambiata dagli esordi a oggi. Filler, botox, blefaroplastica? I dubbi sui ritocchini; Chanel Totti a 18 anni 'consiglia' i trattamenti estetici: Risultati di prestigio per cellulite e ringiovanimento.

Scandalo al Camel Beauty Show in Oman: filler, botox e silicone per cammelli squalificatiScandalo in Oman: cammelli squalificati per filler, botox e silicone, sollevando dubbi su etica e salute animale nei concorsi. blitzquotidiano.it

Camel Beauty Show in Oman esplode lo scandalo tra filler, botox e silicone su cammelli squalificatiCammelli squalificati in Oman: abusi estetici al Camel Beauty Show 2026 In Oman, al Camel Beauty Show Festival 2026 di Al Musanaa, venti cammelli sono ... assodigitale.it

"Ho fatto il botox in passato, non lo nego. E ho sempre avuto la fissazione per le occhiaie, ho fatto un'operazione che non è andata bene e mi ha creato delle cicatrici sottocutanee, ho fatto diversi interventi agli occhi per correggerle, per questo sono sparito per - facebook.com facebook