Firenze | litiga con autista del bus e danneggia cabina di guida Si cerca 40enne fiorentino

Un uomo di 40 anni ha avuto un alterco con l’autista di un bus sulla linea 23 a Firenze. Durante la lite, ha danneggiato la cabina di guida. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del fiorentino, che si è allontanato subito dopo l’incidente. La scena ha attirato l’attenzione dei pendolari, spaventati dalla violenza improvvisa.

FIRENZE – Nuovo episodio di violenza e vandalismo a bordo di un bus a Firenze. E’ accaduto sulla linea 23 alla fermata Leopardi Gramsci. Un uomo ha tentato di aggredire l’autista del mezzo per una presunta mancata informazione non ricevuta e poi è scappato. Si tratta di un fiorentino che è riuscito a far perdere le tracce dopo aver infranto con un calcio alla cabina di guida del bus. A dare l’allarme, è stato il conducente. Sul posto è intervenuta una Volante della questura. Secondo una ricostruzione, il fiorentino, dall’apparente età di 45 anni, avrebbe dato in escandescenza per non aver ottenuto un’informazione che aveva chiesto all’autista. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

