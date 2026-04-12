Durante un'intervista a Verissimo, Stefania Orlando ha raccontato per la prima volta di aver subito una molestia all’età di 18 anni. La conduttrice ha scelto di parlare di un episodio che aveva tenuto nascosto per molti anni, offrendo una testimonianza diretta e personale. La confessione si inserisce nel contesto di un intervento più ampio sulla propria vita e sulle difficoltà affrontate nel passato.

Durante una toccante intervista a Verissimo, Stefania Orlando ha condiviso per la prima volta un episodio doloroso della sua giovinezza, rimasto a lungo nascosto. Ospite del programma condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato di aver subito una molestia quando aveva appena 18 anni. All’epoca, Stefania Orlando era agli inizi del suo percorso nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista ha spiegato di essersi fidata di una persona che le aveva promesso un’opportunità di lavoro a Milano. Una proposta che, però, si è trasformata in un’esperienza traumatica. La showgirl ha ricordato di essere stata ospitata in casa dell’uomo per evitare che lei affrontasse le spese di un hotel, sapendo che ci sarebbero state anche altre ragazze.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Stefania Orlando, la confessione a Verissimo: “A 18 anni ho subito una molestia”

Stefania Orlando: “A 18 anni ho subito una molestia, credevo di essere sbagliata”(Adnkronos) – Stefania Orlando ha parlato pubblicamente per la prima volta di aver subito una molestia quando aveva 18 anni.

Stefania Orlando choc a Verissimo: ‘A 18 anni molestata dal mio agente, mi sono sentita colpevole per 40 anni’Il racconto a Verissimo: una ferita mai raccontata Una confessione durissima, arrivata dopo decenni di silenzio.