Gli studenti lecchesi incontrano gli edicolanti e si avvicinano ai giornali

Gli studenti di Lecco si sono avvicinati ai giornali cartacei incontrando gli edicolanti del territorio. Tre edicole e sei classi di tre scuole diverse hanno partecipato alle prime tappe del progetto “Edicola mi piace”. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di parlare con i venditori di giornali, scoprendo come funziona il mondo dell’informazione quotidiana e riscoprendo il piacere di leggere le notizie su carta.

Tre classi degli istituti cittadini protagoniste delle prime tappe del progetto "Edicola mi piace" varato da Assocultura-Snag Confcommercio Lecco e Comune di Lecco Il mondo della scuola si avvicina all'informazione e alla lettura dei giornali cartacei. Tre edicole e sei classi, appartenenti a tre istituti di Lecco, sono state coinvolte in questi ultimi giorni del mese di gennaio nelle prime tappe del progetto "Edicola mi piace", l'iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado promossa da Assocultura-Snag Confcommercio Lecco e Comune di Lecco. Dopo un'introduzione da parte degli insegnanti nelle classi, gli studenti del Collegio Volta, della Stoppani e della Ticozzi sono usciti dalle aule per recarsi nelle edicole e parlare con gli edicolanti Michele Preda (edicola in via Besonda), Matteo Corno (edicola in piazza Manzoni) ed Enrico Merlino (Edicola Merlo in viale Adamello) e conoscere così queste realtà.

