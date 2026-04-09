Gessi e Zolfare mostra fotografica ed escursione alla riserva di Torre Salsa

Sabato 11 aprile, presso la Riserva naturale orientata Torre Salsa, si svolgerà una presentazione della mostra fotografica intitolata “Gessi e Zolfare”. Contestualmente, sarà possibile partecipare a un'escursione geologica che percorrerà il sentiero Gypsum all’interno della riserva. L’evento combina esposizioni fotografiche e attività sul territorio, offrendo l’opportunità di esplorare da vicino le caratteristiche geomorfologiche dell’area.

Sabato 11 aprile, alla Riserva naturale orientata Torre Salsa, si terrà la presentazione della mostra fotografica “Gessi e Zolfare” con un’escursione geologica lungo il sentiero Gypsum. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Libero consorzio comunale di Agrigento e l’Ordine regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Gessi e Zolfare, mostra fotografica ed escursione alla riserva di Torre SalsaSabato 11 aprile, alla Riserva naturale orientata Torre Salsa, si terrà la presentazione della mostra fotografica Gessi e Zolfare con un’escursione geologica lungo il sentiero Gypsum. L’iniziativa è ... agrigentonotizie.it

**Immagina: tu, il tuo cavallo, la spiaggia selvaggia e il mare che ti accarezza i piedi…** **Passeggiata a cavallo di 1 ora** nella natura incontaminata: scegli tra: **Torre Salsa** **Capo Bianco** (scogliere spettacolari e tramonti mozzafiato) * **Ada - facebook.com facebook