Non si ferma all' alt dei carabinieri | folle inseguimento nella notte a circa 200 km h

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri di Renazzo hanno tentato di fermare un'auto in via Maestrola, ma il conducente non si è fermato all’alt. L’automobilista ha quindi dato il via a un inseguimento in cui ha raggiunto una velocità di circa 200 kmh. L’auto ha proseguito la fuga senza rispettare le indicazioni dei militari.

Folle inseguimento a circa 200 chilometri orari. Domenica 1 marzo, intorno alle 23, i carabinieri di Renazzo - nell'ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio e in particolare della circolazione stradale - hanno intimato l'alt ad un'auto che stava percorrendo via Maestrola in località XII Morelli (Cento). Il veicolo, incurante di ciò, ha deciso di non arrestare la marcia, lanciandosi a folle velocità lungo via Maestra Grande e via Pilastro. I militari, pertanto, si sono messi immediatamente all'inseguimento della vettura in fuga che, senza la benché minima prudenza, ha sorpassato e attraversato gli incroci, arrivando persino a sfiorare i 200 kmh, ignorando oltretutto i segnali luminosi e sonori attivi sull'autoradio dei militari.

