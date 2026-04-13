Sfonda una vetrata a pietrate e scappa con 9mila euro di Gratta e Vinci
Alle 4:15 di ieri, domenica 12 aprile, le forze dell’ordine sono state allertate da diversi cittadini che segnalavano un furto in corso in un bar di viale Druso. Poco dopo, si è appreso che il ladro aveva sfondato una vetrata a colpi di pietre e, una volta entrato, aveva preso circa 9.000 euro di Gratta e Vinci prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.
Erano le 4:15 di ieri, domenica 12 aprile, quando i telefoni della sala operativa della questura di Bolzano hanno iniziato a squillare insistentemente: più cittadini stavano facendo presente che, in quei momenti, era in atto un furto all’interno di un bar in viale Druso.Forse deve essere stato il.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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