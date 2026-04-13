Sfonda una vetrata a pietrate e scappa con 9mila euro di Gratta e Vinci

Alle 4:15 di ieri, domenica 12 aprile, le forze dell’ordine sono state allertate da diversi cittadini che segnalavano un furto in corso in un bar di viale Druso. Poco dopo, si è appreso che il ladro aveva sfondato una vetrata a colpi di pietre e, una volta entrato, aveva preso circa 9.000 euro di Gratta e Vinci prima di fuggire. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.