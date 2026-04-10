Una donna avrebbe lasciato il suo fidanzato dopo aver vinto un premio di 500.000 euro con un biglietto della lotteria istantanea. Tuttavia, successivamente, è stato verificato che il biglietto risultava nullo e non avrebbe alcun valore legale. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi legati all'acquisto e alla validità dei Gratta e Vinci, in particolare in caso di dubbi sulla regolarità del biglietto.

Scappa dal fidanzato col Gratta e vinci da 500mila euro salvo poi scoprire che il biglietto non vale nulla. La vicenda è quella di Carsoli, in provincia dell'Aquila, dove da un mese a questa parte si parla di una coppia sfasciata proprio da questo biglietto. La donna aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver scoperto della vincita. Adesso resta solo l'amarezza. Il Gratta e vinci non era vincente. Tutta colpa di un "43" scambiato per un "13", il numero che mancava per centrare il premio. Anche il titolare del bar era caduto nello stesso errore della coppia, confermando che si trattasse proprio del jackpot da 500mila euro. Tutto è cominciato il giorno della festa della donna, l'8 marzo, quando l'uomo si era presentato dalla compagna senza mimose ma con un biglietto del Gratta e vinci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gratta e Vinci, scappa dal fidanzato con 500mila euro? Il biglietto non vale nulla, l'amara scoperta

Carsoli, scappa con il Gratta e vinci da 500mila euro per non dividerlo col fidanzato: ma il biglietto era perdenteSarà stata l'euforia del momento, un quadratino non grattato del tutto, l'incredulità di aver vinto il massimo premio da 500mila euro al Gratta e...

Carsoli, vincono 500mila euro al Gratta e Vinci: lui compra il biglietto ma la fidanzata incassa e scappa viaUna vincita da 500mila euro ha causato una profonda crisi tra due fidanzati a Carsoli.

Gratta e Vinci di oggi solo VINCENTE DA 500EURO Gratta il Grattino

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