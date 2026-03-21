Un Gratta e Vinci ha mandato in crisi una coppia di Carsoli, in provincia de l’Aquila. Un uomo ha regalato un biglietto alla fidanzata, lei ha vinto 500mila euro ed è scappata di casa. La donna non vorrebbe dividere la somma col compagno e non risponde più al telefono, l’uomo è intenzionato a rivolgersi ai carabinieri. Il gratta e vinci regalato alla fidanzata La vincita super fortunata è avvenuta a Carsoli (L’Aquila). Al centro commerciale, l’8 marzo, un uomo ha comprato un Gratta e Vinci da 5 euro per la fidanzata nella ricevitoria di un bar. “Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci”, le avrebbe detto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Regala un "Gratta e Vinci" alla fidanzata, lei vince 500mila euro e scappa di casa col bottino

Articoli correlati

Coppia vince 500mila euro al Gratta e vinci e lei fugge col bigliettoForse non era vero Amore, quello con la A maiuscola, se è bastata una vincita, seppur sostanziosa, ad incrinare il rapporto sentimentale tra due...

Il fidanzato le regala un Gratta e Vinci da 500.000 euro: lei vince, incassa il bottino e sparisceC’era una volta un regalo d’otto marzo che avrebbe dovuto far battere il cuore, e invece ha fatto scoppiare una lite da mezzo milione.

Contenuti e approfondimenti su Regala un Gratta e Vinci alla fidanzata...

Temi più discussi: Gratta e vince mezzo milione al bar: Non ci posso credere. La fortunata è una romena di 40 anni; Gratta e Vinci regala 1 milione a Guidonia Montecelio (RM); La moglie di Max Pezzali rivela: L'Universo tranne noi? Quando la lessi piansi; La dea bendata bacia Avigliano. Vinto 1 milione di euro con un Gratta e Vinci.

Regala un Gratta e Vinci alla fidanzata, lei vince 500mila euro e scappa di casa col bottinoUn Gratta e Vinci ha mandato in crisi una coppia di Carsoli, in provincia de l’Aquila. Un uomo ha regalato un biglietto alla fidanzata, lei ha vinto 500mila euro ed è scappata di casa. La donna non ... virgilio.it

Il fidanzato le regala un Gratta e Vinci da 500.000 euro: lei vince, incassa il bottino e sparisceUn regalo dell'8 marzo da 500mila euro si trasforma in lite a Carsoli: lei incassa il Gratta e Vinci e non torna più dal fidanzato ... ilfattoquotidiano.it

Il campione italo-cubano regala la prima medaglia azzurra: ha firmato la miglior misura dell'anno - facebook.com facebook

Il look del giorno che regala nuova vita al grembiule x.com