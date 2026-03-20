Ricerca Graded presenta A-ZIONE | microalghe per il trattamento sostenibile delle acque reflue

Un'azienda specializzata in soluzioni ecocompatibili ha lanciato un nuovo metodo di trattamento delle acque reflue utilizzando microalghe. Questa tecnologia, denominata “A-ZIONE”, si basa su pratiche scalabili e ad alta efficienza, e si allinea con obiettivi come il Green Deal, le politiche di decarbonizzazione e l’economia circolare. La ricerca si concentra su metodi sostenibili per migliorare la gestione delle acque.

Soluzioni ecocompatibili, scalabili e ad alta efficienza per il trattamento delle acque reflue, in linea con Green Deal, politiche di decarbonizzazione ed economia circolare. E’ partito ufficialmente “A-ZIONE” (ovvero Alghe nel campo della depuraZIONE), l’ultimo progetto di ricerca presentato da Graded, Gruppo industriale del settore energetico con quartier generale a Napoli, in risposta al bando lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito delle tecnologie STEP. Ad affiancare la società guidata da Vito Grassi, capofila dell’iniziativa, sono Knowledge for Business S.r.l. e il C.R.I.B. – Centro di Ricerca Interdipartimentale sui Biomateriali dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II “. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Scarico illeciti delle acque reflue nella fogna: sequestrato caseificioI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise insieme agli genti della polizia locale di Teverola, nel corso di servizi mirati al... Teora (AV): Scarico illecito delle acque reflue industriali. Titolare DenunciatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.