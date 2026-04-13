Settori delle quattro A | Modena prima provincia in Regione per numero di lavoratori artigiani
A Modena, le imprese attive nei settori di alimentare e bevande, abbigliamento e moda, arredo e legno, e automazione e meccanica sono in numero superiore rispetto ad altre province della regione. Questi settori, noti come le quattro
Le imprese dei settori di "alimentare e bevande", "abbigliamento e moda", "arredo e legno" e "automazione e meccanica", che si potrebbero riassumere nelle cosiddette "4 A", rappresentano una delle espressioni più iconiche della vocazione artigiana. Quella vocazione capace di unire tradizione e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Lapam Confartigianato, l’indagine. Modena sesta provincia in Italia per numero di leader aziendali laureateNel mondo del lavoro il divario di genere rimane e va a penalizzare le donne fin dai loro primi passi nel mondo del lavoro.