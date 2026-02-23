Un nuovo assunto su quattro in Italia è straniero | ecco le province e i settori dove i lavoratori non italiani sono oggi essenziali

Il crescente bisogno di manodopera straniera in Italia ha portato a un nuovo assunto su quattro nel 2025, causa la carenza di lavoratori locali. Secondo un report della Cgia di Mestre, nel 2024 sono stati registrati circa 1,36 milioni di ingressi di immigrati nel mercato del lavoro, rappresentando il 23,4% delle assunzioni totali. Questi lavoratori sono fondamentali in settori come l’edilizia e la ristorazione, dove la domanda di manodopera resta elevata.

Nel 2025 un nuovo assunto su quattro nello Stivale non è italiano. Lo delinea un report della Cgia di Mestre che, nell'anno che ci ha appena lasciato, stima circa 1 milione e 360mila ingressi di lavoratori immigrati, pari al 23,4% del totale delle assunzioni. Il dato segna un aumento impressionante rispetto al periodo pre-Covid: dal 2017 le entrate di lavoratori stranieri sono cresciute del 139%. È quanto emerge da un report dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre basato sui dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro. Il settore dove la presenza degli stranieri è più fondamentale è l’agricoltura: qui quasi la metà delle nuove assunzioni (42,9%) riguarda lavoratori immigrati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Reddito medio lavoratori indipendenti, Italia a due velocità: ecco le province dove si guadagna di piùI dati dell’Inps sul reddito medio annuale dei lavoratori indipendenti evidenziano le variazioni significative tra le diverse province italiane.

Lavoro, in Italia un neoassunto su quattro è straniero. Dall’edilizia all’agricoltura: i datiNel 2025, le assunzioni di lavoratori stranieri in Italia superano il milione e 350 mila, rappresentando il 23% dei nuovi impieghi.

