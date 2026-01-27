Milan settore giovanile | weekend che si chiude con la doppia vittoria a Como

Il weekend del settore giovanile del Milan si conclude con due vittorie a Como. L’Under 13 e l’Under 14 hanno portato a casa i risultati positivi, regalando una buona notizia ai tifosi rossoneri. Entrambe le squadre hanno mostrato grinta e determinazione sul campo, ottenendo successi importanti in una giornata che poteva essere difficile. Ora si guarda avanti, con la speranza di continuare su questa strada.

Si è concluso un weekend in cui si sono viste poche gioie per il settore giovanile rossonero. Due derby con l'Inter tra sabato e domenica, ma nessuna vittoria per la Primavera maschile e l'Under 17. Cade anche la Primavera Femminile con la Roma, con un netto 3-0, mentre sorridono Under 14 e Under 13, entrambe impegnate nella trasferta di Como e tornate a casa con i tre punti. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend. (Fonte acmilan.com) - Restano saldamente in vetta alle rispettive classifiche le formazioni Under 14 e Under 13 maschili rossonere, entrambe impegnate in trasferta a Como in questo weekend e tornate a casa con netto un 5-1 complessivo sui lariani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Un weekend intenso e ricco di emozioni per il Settore Giovanile del Milan, con impegni e successi che fanno sognare i tifosi.

