Molesta due passeggere sul bus e picchia l' autista che finisce all' ospedale | arrestato

Sabato mattina, un uomo ha aggredito due donne sul bus e ha picchiato l’autista, che è finito in ospedale. La violenza è scoppiata intorno a mezzogiorno in zona Porta San Giorgio, quando un collega di Atv ha cercato di difendere alcune ragazze molestate verbalmente da un passeggero. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per problemi comportamentali, ha reagito con violenza, picchiando anche l’autista. È stato subito arrestato dalle forze dell’ordine.

Il fatto ha avuto luogo sabato mattina nella zona di Porta San Giorgio a Verona. Il conducente Atv ha ricevuto 30 giorni di prognosi e il 32enne è finito in manette «Sabato mattina, attorno a mezzogiorno, nella zona di Porta San Giorgio, un collega di Atv intervenuto per difendere alcune giovani molestate verbalmente da un altro passeggero, che sarebbe poi risultato noto alle forze dell'ordine e alle autorità sanitarie per problemi comportamentali, è stato aggredito a pugni con efferata violenza riportando una prognosi di ben 30 giorni con una costola incrinata e lividi in diverse parti del corpo».