Aggressione choc a Macerata il racconto dell' autista | Gli ho chiesto di alzarsi i pantaloni per entrare nel bus mi ha colpito con un pugno

A Macerata, un autista di bus è stato aggredito dopo aver chiesto a un passeggero di sollevarsi i pantaloni per salire. L’uomo ha risposto colpendo l’autista con un pugno. Successivamente, ha spinto alcuni carabinieri intervenuti e ha rotto un vetro dell’auto dei militari. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione, lasciando il personale delle forze dell’ordine coinvolto nel gesto.

MACERATA Prima il pugno all’autista del bus, poi le spinte ai carabinieri e un vetro dell’auto dell’Arma mandato in frantumi. Il giudice Andrea Belli ha convalidato l’arresto del 48enne di Loro Piceno, disponendo l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza. Le manette ai polsi dell’uomo erano scattate per i reati di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. È successo tutto lunedì scorso. I militari del Radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti in piazza Pizzarello perché l’autore del doppio episodio di violenza, dopo essere salito a bordo di un bus del trasporto extraurbano, ha cominciato a infastidire gli altri passeggeri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

