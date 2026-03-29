Scandicci un pari stretto A Trestina partita solida

Nel match tra Trestina e Scandicci, finisce con un pareggio di 1-1. La partita si è svolta a Trestina, con le formazioni che hanno schierato diversi giocatori, tra cui Vitali, Ubaldi e Bussotti per la squadra di casa, e Ferri Marini, Mercuri e Priore per gli ospiti. Entrambe le squadre hanno disputato un incontro equilibrato, senza ottenere la vittoria.

TRESTINA 1 SCANDICCI 1 TRESTINA: Vitali, Ubaldi, Bussotti, De Meio (86’ Sensi), Russo, Lucchese (60’ Ferrarese), Tolomello, Giuliani (72’ Confessore), Ferri Marini, Mercuri (60’ Nouri), Priore (86’ Dottori). All. Calori. SCANDICCI: Pepe, Fiaschi (60’ Bertelli), Chiaverini, Tacconi (86’ Aprili), Biancon, Valentini, Viligiardi, Guidelli (72’ Marchesini), Arrighini, Boganini, Poli (81’ Orselli). All. Taccola. Arbitro: Pernarella di Ciampino. Marcatori: 60’ Biancon, 83’ Bussotti. Note: ammoniti De Meio, Tacconi, Fiaschi. Calci d’angolo 1-4. Recupero 1+5. Trestina – Un buon punto per i Blues che fanno tredici risultati utili anche se il rammarico rimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scandicci, un pari stretto. A Trestina partita solida Articoli correlati Colpo Montevarchi a Trestina: Kondaj decide una sfida chiave, Aquila solida e maturaArezzo, 01 febbraio 2026 – Con un gol di Esmeraldo Kondaj alla mezz’ora della ripresa, il Montevarchi espugna il campo del Trestina e conquista una... Leggi anche: Trestina, pari sul finale. Derby ad alta tensione