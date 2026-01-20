Punticino Cremonese Mal di gol grigiorosso Pari in casa col Verona

Il confronto tra Cremonese e Verona si conclude con un pareggio, lasciando entrambe le squadre in una situazione di stallo. La partita, originariamente attesa come occasione di riscatto, si rivela priva di emozioni e segnali positivi, trasmettendo un senso di insoddisfazione e incertezza per i rispettivi obiettivi di classifica. Un risultato che evidenzia le difficoltà di entrambe le formazioni nel trovare brillantezza e sicurezza in campo.

Per Cremonese e Verona doveva essere il posticipo del riscatto, ma alla fine a vincere sono solo la noia e la paura. Allo Zini lo scontro salvezza termina con uno scialbo pareggio a reti bianche, frutto di una gara dove le occasioni concrete si contano sulle dita di una mano. Nel complesso il punto a testa fa forse più felici i grigiorossi - decisamente poco vivaci nel secondo tempo - che comunque vedono calare a 6 i punti di vantaggio sul terzultimo posto. A preoccupare, tra le fila dei lombardi, è però ancora una volta la grande sterilità offensiva: appena due reti segnate nelle ultime sette gare e la vittoria che manca da oltre un mese.

FULL TIME Serie A Enilive Cremonese-Verona 0-0 Finisce in parità allo Zini. Dai Cremo! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreVer #CremoneseVerona - facebook.com facebook

