SERIE C Benevento-Cavese | la diretta testuale

Nel match di serie C tra Benevento e Cavese, le formazioni si sfidano al Ciro Vigorito nel 36esimo turno di campionato. Il punteggio attuale vede i padroni di casa con 80 punti e gli ospiti con 37. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (80) e Cavese (37) si affrontano al Ciro Vigorito nel 36esimo turno di campionato. I giallorossi il giorno di Pasquetta hanno vinto il torneo mentre la Cavese è alla ricerca degli ultimi punti per essere certa di evitare i playout. Mister Floro Flores, oltre ai lungodegenti Nardi, Caldirola, Simonetti, Ricci e Mehic deve fare i conti anche con l’assenza del capitano Maita e dello squalificato Prisco. Al termine del match il presidente della Lega Pro Matteo Marani consegnerà al Benevento la coppa per la vittoria del campionato. Tabellino Benevento-Cavese (ore 20:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Kouan, Talia; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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