Affrontandosi nel 23º turno di campionato, Benevento e Siracusa si sfidano allo stadio “Ciro Vigorito”. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nella stagione di Serie C. Seguiamo insieme la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match e sui risultati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (48) e Siracusa (21) si affrontano al “Ciro Vigorito” nel 23esimo turno di campionato. Per i giallorossi si tratta del secondo impegno consecutivo in casa dopo il 3-0 al Casarano di sabato scorso. Figura di nuovo tra i convocati Edoardo Pierozzi che ha smaltito l’infortunio al muscolo addominale. Tra i siciliani prima chiamata per gli ultimi acquisti Sbaffo e Pannitteri. Tabellino Benevento-Siracusa (ore 14:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Salvemini, Simonetti; Tumminello. A disp.: Esposito, Russo, Pierozzi, Caldirola, Borghini, Viscardi, Talia, Mehic, Della Morte, Carfora, Mignani, Manconi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Siracusa: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Benevento-Sorrento, la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Foggia-Benevento: la diretta testuale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: 23° giornata di Serie C, big match tra Catania e Cosenza: Benevento in casa contro il Siracusa; Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-SIRACUSA CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-SIRACUSA AL VIA LA PREVENDITA.

Diretta Benevento Siracusa/ Streaming video tv: umori opposti (Serie C, oggi 24 gennaio 2026)Diretta Benevento Siracusa streaming video tv, oggi sabato 24 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

Benevento-Siracusa: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Benevento-Siracusa del 24 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Novantacinque gol in Serie C, sfida aperta a Benevento e Catania: la Salernitana rilancia - facebook.com facebook