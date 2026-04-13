Serie A stasera Fiorentina-Lazio chiude la 32° giornata di campionato | dove vederla e probabili formazioni

Stasera si gioca l’ultima partita della 32ª giornata di Serie A, con Fiorentina e Lazio che si sfidano in un incontro che chiude il turno. La Lazio arriva da un pareggio contro il Parma, mentre la Fiorentina affronta impegni sia in campionato che in Europa. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni ufficiali sono state annunciate dalle rispettive società.

La Laziotorna in campo per chiudere la 32ª giornata di Serie Acon una trasferta insidiosa sul campo della Fiorentina. Il match è in programma oggi alle ore 20:45allo stadio Artemio Franchi. La squadra di Maurizio Sarri arriva all’appuntamento dopo il pareggio interno contro il Parma e ha bisogno di ritrovare i tre punti per restare agganciata alle zone europee della classifica. Una sfida non semplice, considerando il momento degli avversari e il doppio impegno dei viola tra campionato e coppe. La Fiorentina, guidata da Paolo Vanoli, è reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League, ma in Serie A ha recentemente trovato una vittoria importante contro l’Hellas Verona.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, stasera Fiorentina-Lazio chiude la 32° giornata di campionato: dove vederla e probabili formazioni Serie A, Bologna-Udinese chiude la 26° giornata di campionato: dove vederla e probabili formazioniStasera Bologna-Udinese per l'ultimo match della 26° giornata di Serie A: i rossoblù saranno senza Dominguez, out per influenza, mentre per i... Leggi anche: Serie A, Lazio-Sassuolo chiude la 28° giornata di campionato: dove vederla e proabili formazioni