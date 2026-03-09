Serie A Lazio-Sassuolo chiude la 28° giornata di campionato | dove vederla e proabili formazioni
La 28ª giornata di Serie A si conclude con la partita tra Lazio e Sassuolo, giocata allo stadio Olimpico. La squadra allenata da Sarri affronta i neroverdi di Fabio Grosso in un match che chiuderà il turno di campionato. L'articolo su Il Difforme fornisce dettagli su come seguire la partita e indica le probabili formazioni delle due squadre.
La Lazio torna in campo in Serie A. Stasera, ore 20.45, i biancocelesti ospitano il Sassuolo all’Olimpico nel posticipo del lunedì della 28esima giornata di campionato. Ecco le scelte dei due allenatori. La squadra di Sarri arriva dal pareggio nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre gli emiliani hanno battuto proprio la Dea nell’ultimo turno di campionato. Provedel assente perchè costretto all’operazione alla spalla: in porta fa il suo esordio il classe 2005 Edoardo Motta. In attacco dovrebbe esserci Daniel Maldini da centravanti, ma anche Dia ha una chance per un posto da titolare. Ballottaggio anche a destra, con Isaksen favorito su Cancellieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
