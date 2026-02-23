Serie A Bologna-Udinese chiude la 26° giornata di campionato | dove vederla e probabili formazioni

Il match tra Bologna e Udinese chiude la 26ª giornata di Serie A, dopo che Dominguez si è assente per influenza. Il tecnico dei rossoblù ha deciso di affidarsi a un nuovo attaccante, Buska, per sostituire l'infortunato. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, mentre i tifosi attendono con entusiasmo questa sfida decisiva. La partita si gioca questa sera allo stadio Dall'Ara, con molte speranze di spettacolo.

© Ildifforme.it - Serie A, Bologna-Udinese chiude la 26° giornata di campionato: dove vederla e probabili formazioni

Stasera Bologna-Udinese per l'ultimo match della 26° giornata di Serie A: i rossoblù saranno senza Dominguez, out per influenza, mentre per i bianconeri è pronto Buska per l'attacco Il Bologna torna protagonista in Serie A. Stasera, ore 20.45, i rossoblù ospitano l’Udinese allo stadio Dall’Ara per l’ultima partita della 26esima giornata di campionato. La squadra di Italiano è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brann nell’andata dei playoff di Europa League, mentre nell’ultimo turno di Serie A ha battuto il Torino 2-1 in trasferta. La squadra di Runjaic invece ha perso in casa con il Sassuolo con lo stesso risultato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Bologna vs Udinese, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaBologna e Udinese si sfidano nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, con il motivo principale che spinge entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di ottenere punti preziosi per avvicinarsi all’Europa, mentre gli ospiti vogliono consolidare la salvezza. Leggi anche: Udinese vs Genoa, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Bologna-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Bologna-Udinese affidata a Marcenaro; Serie A, Bologna-Udinese: le probabili formazioni; Pronostico Bologna-Udinese quote della 26ª giornata di Serie A. Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Dall’Ara parola d’ordine vincere: i rossoblù per tornare alla vittoria casalinga, i bianconeri in cerca di riscatto ... tuttosport.com Fantacalcio, c'è Bologna-Udinese: curiosità e precedentiC'è Bologna-Udinese nel programma della 26^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. fantacalcio.it Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook #Bologna- #Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com