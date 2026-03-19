La Juventus si prepara ad affrontare il prossimo turno di Serie A, con incontri contro Como, Roma, Atalanta e altre squadre. Il calendario mette in evidenza un percorso impegnativo nella corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra affronterà diverse sfide che richiederanno attenzione e concentrazione per mantenere il ritmo in campionato. Questi incontri rappresentano momenti chiave nella stagione dei bianconeri.

Calendario Juventus: partite a confronto per la corsa Champions con Como, Roma, Atalanta e non solo. I pericoli del prossimo turno di Serie A. Il countdown verso l’Europa che conta si fa sempre più serrato e la trentesima giornata di Serie A si profila come uno snodo cruciale per le ambizioni della Juventus. Con un gruppone racchiuso in pochissimi punti, ogni passo falso rischia di essere fatale in una corsa Champions che vede, clamorosamente, il Como difendere con i denti il quarto posto. ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE LIVE Per i ragazzi di mister Spalletti, l’imperativo categorico è superare l’ostacolo Juventus-Sassuolo all’Allianz Stadium nell’anticipo del sabato sera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calendario Juventus: confronto Champions con Como, Roma, Atalanta e non solo. Quali sono le insidie del prossimo turno di Serie A, analisi completa!

Articoli correlati

Leggi anche: Calendario Juve: marzo, aprile, maggio i tre mesi della verità. L’analisi completa e le più grandi insidie nel percorso dei bianconeri

Calendario Juve a confronto con quello di Como, Roma e Atalanta: bagarre totale per il quarto postoThuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio.

Contenuti e approfondimenti su Calendario Juventus

Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Serie A, corsa Champions tra Como, Juventus e Roma: classifica e calendario a confronto; Corsa Champions, 5 squadre per 3 posti: calendario a confronto a 9 giornate dalla fine; Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: il borsino.

Como, Juventus, Roma: lotta 4° posto Champions: chi è favorito? Calendario a confrontoComo, Juventus e Roma: chi è la squadra favorita per la conquista del 4° posto valido per la qualificazione alla ... fantamaster.it

Corsa Champions Serie A: calendario a confronto tra Napoli, Roma, Juventus, Como e AtalantaCorsa Champions Serie A: calendario a confronto tra Napoli, Roma, Juventus, Como e Atalanta Undici giornate, 33 punti in palio e cinque squadre per due posti. La volata Champions entra nella ... tuttojuve.com

Matri crede ancora nel Napoli, per l'ex Juventus lo scudetto agli azzurri è possibile. E allora vediamo il calendario della squadra di Conte. Si può davvero sperare nell'impresa - facebook.com facebook

Corsa al quarto posto: Roma, Juventus, Como e Atalanta a confronto tra calendario e impegni cruciali #ASRoma #Juventus #Como #ucl #vocegiallorossa x.com