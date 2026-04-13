Nella 32esima giornata di Serie A 202526, la Fiorentina ha vinto contro la Lazio. Sono stati aggiornati i risultati delle partite in tempo reale, con particolare attenzione alle prestazioni delle squadre e alla classifica attuale. La giornata ha visto anche la Juventus in azione, con i dettagli sulle partite e sui punti accumulati finora. Le partite si sono svolte tra sabato e domenica, con diversi incontri che hanno modificato la posizione in classifica delle squadre coinvolte.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Fiorentina batte la Lazio, chiusa la 32esima giornata

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