Anticipi e posticipi Serie A | gli impegni del Napoli dalla 32esima alla 34esima giornata

La Lega calcio ha pubblicato il calendario degli anticipi e dei posticipi della Serie A, con gli impegni del Napoli dalla 32ª alla 34ª giornata. Le partite sono state spostate rispetto alla data originale, influenzando le date delle partite di diverse squadre. La modifica delle date riguarda specifici incontri, senza ulteriori dettagli sui motivi dei cambiamenti.

È tempo di anticipi e posticipi per la Serie A. La Lega calcio, infatti, ha appena diramato la lista completa degli impegni dalla 32esimo alla 34esima giornata. Ecco data e ora delle sfide. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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