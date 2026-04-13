Serena Brancale nell' anteprima del Mengo Fest a Poppi
Nella cornice del Casentino, il Mengo Music Fest annuncia un nuovo concerto nel suo programma. La 22esima edizione dell’evento si prepara ad accogliere un’artista di rilievo, con un’anteprima che si svolgerà a Poppi. La manifestazione, che si svolge in questa zona, ha confermato l’arrivo di Serena Brancale, aggiungendo un nome di spicco alla line-up già annunciata.
Continuano gli annunci di MENGO MUSIC FEST: il cartellone della 22sima edizione si arricchisce di una nuova, prestigiosa anteprima nel cuore del Casentino.Sarà Serena Brancale la protagonista dell’appuntamento a ingresso gratuito previsto per venerdì 3 luglio a Poppi in piazza Garibaldi (AR), in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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