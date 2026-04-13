Nelle ultime settimane si sono intensificate le trattative riguardanti la separazione consensuale tra alcuni giocatori e le rispettive società. Un accordo di circa 30 milioni di euro è stato firmato tra uno dei club e il calciatore, con gli agenti già impegnati nelle pratiche. La cessione potrebbe concretizzarsi a fine stagione, mentre si avvicina il match di campionato previsto per il 26 aprile che vede coinvolti i due team.

Dalla Juve al Milan, il mercato aspettando lo scontro diretto del 26 aprile. Al ‘Meazza’ in palio ci sarà un posto in paradiso, cioè in quella Champions che determinerà molto, in un senso o nell’altro, le ambizioni del prossimo futuro di entrambi i club. Per quanto riguarda il mercato, c’è un nome per Juve e Milan che può diventare ‘caldo’ nei mesi a venire. È quello di Leonardo Balerdi, argentino classe ’99 capitano del Marsiglia. In realtà ancora per poco, poiché in Francia danno pressoché per certo il suo addio nel calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni del francese ‘Footmercato’, l’OM e Balerdi hanno concordato di separarsi al termine della stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Separazione consensuale a fine stagione: dalla Juve al Milan, firma da 30 milioni

Juve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagioneBuonissime notizie in casa Juventus per quel che riguarda il calciomercato: l’operazione è ormai ai dettagli.

Dalla Juve al Milan, che colpo: triennale da 5 milioni più bonusMilan letteralmente scatenato sul mercato e pronto a beffare la Juve: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

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ECCELLENZA - La sconfitta interna contro la Jesina segna un’altra svolta nella stagione della Civitanovese: la società ha annunciato la separazione consensuale con l’allenatore Massimo Silva, dopo appena cinque partite alla guida della squadra - facebook.com facebook