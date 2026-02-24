Michele 28 anni e un lavoro fisso | La casa? Un miraggio Costretto a vivere in una stanza a 630 euro al mese

Michele, 28 anni, lavora stabilmente ma afferma che trovare una casa decente resta un miraggio. La causa principale è l’aumento dei prezzi degli affitti, che lo costringe a vivere in una stanza a 630 euro al mese. Nonostante un impiego stabile, affronta difficoltà quotidiane nel trovare soluzioni abitative accessibili. La sua situazione rappresenta una realtà diffusa tra giovani lavoratori nelle grandi città italiane. La mancanza di alternative sembra sempre più evidente.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Sentirsi precari pur avendo un lavoro fisso. Ed esser costretti a vivere come uno studente fuori sede, ma a 28 anni. È emblematica la storia di Michele Ferrone, come tanti altri giovani costretto a fare i salti mortali per far quadrare i bilanci. In attesa che il sogno di una casa propria possa avverarsi. Oltre 600 euro per una stanza in un appartamento condiviso con altre tre persone. Michele lavora al rettorato dell’Università di Firenze da un anno e mezzo. Viene da Caserta e vive a Campo di Marte. «Guadagno poco più di 1.600 euro al mese – racconta –. Per una stanza in un appartamento condiviso con altre tre persone pago 630 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ho (ri)provato ad affittare una casa: 750 euro al mese per vivere in un monolocale di 17 metri quadriUn anno dopo aver esplorato il mercato immobiliare della Romagna, riproviamo a cercare un alloggio in affitto, questa volta con un budget di 750 euro al mese per un monolocale di soli 17 metri quadrati.

A Milano per una stanza servono circa 665 euro al mese, cala (leggeremente) la domandaA Milano, per affittare una stanza, si spendono circa 665 euro al mese, e la domanda si riduce leggermente.

