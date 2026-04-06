La bolla immobiliare è sempre più grande | in pochi anni prezzi alle stelle compra solo chi ha tanti soldi

Negli ultimi sei anni, i prezzi degli immobili a Trieste sono aumentati di oltre il 30 per cento, secondo i dati disponibili. A livello nazionale, solo Milano ha registrato una crescita più significativa nello stesso periodo. Questa escalation ha reso più difficile l’acquisto di case per chi non dispone di ingenti risorse finanziarie, contribuendo ad ampliare la distanza tra diverse fasce di acquirenti.

Il rapporto tra il 2019, anno prima della pandemia, e il 2025 dice che a Trieste il prezzo è cresciuto di oltre il 31 per cento. Per comprare una casa a Duino ci vogliono poco meno di 4000 euro al metro quadro, mentre Grado e Lignano viaggiano tra i 3500 e i 3600 euro. Ecco cosa sta succedendo In soli sei anni il prezzo degli immobili triestini è cresciuto di oltre il 30 per cento, percentuale che a livello nazionale è seconda solamente a Milano. I dati possono sembrare scioccanti, eppure il trend che ha condotto a un mercato totalmente fuori controllo è sotto gli occhi degli addetti ai lavori e dell'opinione pubblica da molto tempo.... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto».

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