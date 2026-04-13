La Festa del Falò si è svolta sabato sera e domenica pomeriggio a Rocca San Casciano, attirando complessivamente oltre 6.000 visitatori. Durante l’evento di sabato sera si sono registrate circa 5.000 presenze, mentre nella giornata successiva si sono contate circa 1.000 persone. L’afflusso di pubblico si è concentrato in due momenti distinti, nonostante le polemiche legate all’accensione dei pagliai.

Al di là delle polemiche sull’accensione dei pagliai, la Festa del Falò – svoltasi sabato sera fino a notte tarda e poi nella consueta appendice di ieri pomeriggio – ha attirato a Rocca San Casciano oltre 6mila visitatori: 5mila sabato sera e altri mille ieri. Allo spettacolo dei falò è mancato il tifo della gara: non si è svolto nel clima della competizione fra rioni, ma ha proposto il colpo d’occhio dei due enormi fuochi nella notte, non sincronici nella partenza. Dopodiché, sono seguiti fantastici fuochi d’artificio e le sfilate dei carri allegorici sabato sera, riproposti ieri pomeriggio per famiglie e bambini. Il Borgo e la relativa sfilata esaltavano l’America di Broadway: due carri erano dedicati all’Aquila, simbolo degli Usa fin dalla Carta del 1833, e alla Statua della Libertà di New York, con luci rosse e blu.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seimila presenze in due momenti

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