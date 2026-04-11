Per due giorni, la fiera del verde ha accolto numerosi ospiti e presenze storiche, tra cui i fratelli Paoli, figure simbolo dell'ortoflorovivaismo lucchese. Partecipano sempre con entusiasmo, portando avanti una tradizione iniziata oltre cinquant’anni fa dai genitori che hanno fondato un’azienda agricola a Segromigno in Piano. La loro presenza è una costante di questa manifestazione, che celebra il settore del verde e delle piante.

Immancabili fratelli Paoli. Senza di loro non c’è fiera, non c’è festa del verde. Da più di mezzo secolo – prima con i genitori che hanno fondato l’azienda agricola di Segromigno in Piano – oggi con le loro mani e la loro capacità imprenditoriale, rappresentano l’ ortoflorovivaismo lucchese. “Da 43 anni siamo presenti alla Fiera di Santa Zita, e non abbiamo mai perso nè l’appuntamento con Verdemura nè quello con Murabilia – dicono Mauro e Alberta Poli –. Come va il settore? Alti e bassi. Questa qui è la sua stagione. Se il meteo durasse così, si vola“. Poi una riflessione che commuove. “Dopo di noi sarà tutto finito. I figli hanno preso altre strade, e di vendere non se ne parla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blogger e aperiflower. Due giorni con ospiti e presenze ‘storiche’

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