Segnate queste date | 8 giorni dedicati a test e visite gratuite in 250 ospedali

Per otto giorni, 250 ospedali offriranno test e visite gratuite ai pazienti. L’iniziativa mira a promuovere l’attenzione alla salute e facilitare l’accesso alle prestazioni mediche. Durante questo periodo, le persone potranno sottoporsi a controlli senza costi, con l’obiettivo di favorire diagnosi tempestive e prevenzione. L’evento si svolge in diverse strutture, coinvolgendo medici e professionisti del settore sanitario.

P rendersi cura di sé non è solo una buona abitudine, ma un atto di consapevolezza che merita spazio e tempo. Dal 22 al 29 aprile, l’Italia rinnova il suo impegno verso la medicina di genere con il ritorno della (H) Open Week, un’iniziativa nata per celebrare la Giornata nazionale della salute della donna. Per otto giorni, il sistema sanitario apre le porte alle cittadine, offrendo un ventaglio di prestazioni gratuite che spaziano dalle visite specialistiche agli esami diagnostici. L’iniziativa è coordinata dalla Fondazione Onda ETS, organizzazione che da anni si impegna a promuovere un approccio alle cure che tenga conto delle differenze biologiche, funzionali e sociali tra uomini e donne.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Segnate queste date: 8 giorni dedicati a test e visite gratuite in 250 ospedali Salute femminile: oltre 250 ospedali offrono visite gratuiteDal 22 al 29 aprile, oltre 250 strutture ospedaliere coinvolte nel network del Bollino Rosa offriranno una serie di prestazioni sanitarie gratuite... Salute donna, dal 22 al 29/4 visite gratuite in 250 ospedaliAGI - Per l'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, dal 22 al 29 aprile,torna la (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da...