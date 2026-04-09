Dal 22 al 29 aprile, più di 250 ospedali parteciperanno a un'iniziativa che prevede la possibilità di effettuare visite gratuite dedicate alla salute femminile. L'iniziativa coinvolge strutture di diverse regioni e mira a offrire servizi sanitari senza costi aggiuntivi per le donne che desiderano sottoporsi a controlli e screening. La rete del Bollino Rosa coordina l'evento, che si svolge in varie strutture ospedaliere del territorio nazionale.

Dal 22 al 29 aprile, oltre 250 strutture ospedaliere coinvolte nel network del Bollino Rosa offriranno una serie di prestazioni sanitarie gratuite dedicate alle donne. L'iniziativa si inserisce nell'undicesima edizione della Giornata nazionale della salute della donna, promossa dalla Fondazione Onda ETS. Attraverso il portale www.bollinirosa.it, i cittadini potranno individuare le sedi aderenti tramite un sistema di ricerca che permette di filtrare i servizi per area specialistica, provincia o r . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute femminile: oltre 250 ospedali offrono visite gratuite

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Salute femminile e prevenzione. Visite gratuite grazie all’AvisScadrà martedì il termine per prenotare a Cingoli (al 333-9962827) e sottoporsi gratuitamente a ecografie, visite ginecologiche e ostetriche, per...

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La tua salute è un bene prezioso: proteggiamola insieme! In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’Ospedale dei Castelli apre le sue porte per una settimana interamente dedicata al benessere femminile. Dal 22 al 29 aprile, aderi - facebook.com facebook