Jannik Sinner un cambio inatteso | obiettivo vincere sulla terra

Jannik Sinner ha annunciato un cambio di obiettivo, ora punta a vincere sulla terra battuta. Dopo aver completato la sua collezione di titoli sul cemento, Indian Wells era l’ultimo grande torneo sulla superficie dura a mancare. Ora, però, il giocatore ha deciso di focalizzarsi sulla terra, lasciando da parte temporaneamente le competizioni su cemento.

Indian Wells era l’ultimo grande tassello che mancava nella collezione sul cemento di Jannik Sinner. Adesso non più. Con la vittoria su Daniil Medvedev nella finale del BNP Paribas Open, l’azzurro ha completato una sorta di bouquet perfetto del tennis sul duro: Slam, Masters 1000 e ATP Finals vinti sia indoor sia outdoor. Un club ristrettissimo, in cui prima di lui figuravano soltanto Novak Djokovic e Roger Federer, due nomi discretamente importanti nella storia di questo sport. Il trionfo nel deserto californiano porta in dote mille punti pesantissimi nella corsa al numero uno del mondo. In classifica Sinner sale così a quota 11.400, riducendo a 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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