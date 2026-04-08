Villa De Lollis | apertura speciale per le Giornate internazionali delle case museo

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si svolgerà la seconda edizione delle “Giornate internazionali delle case museo”. In questa occasione sarà possibile visitare Villa De Lollis a Casalincontrada, che rimarrà aperta al pubblico per l’intera durata dell’evento. L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria di diverse case museo in diverse località, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale delle residenze storiche.

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terrà la seconda edizione della “Giornate internazionali delle case museo”: per l’occasione si potrà entrare e visitare Villa De Lollis a Casalincontrada. Si tratta di una villa ottocentesca di proprietà del sindaco di Casalincontrada, Francesco Colalongo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Villa De Lollis apre le porte all’università delle Tre età di ChietiIl centro culturale Cesare de Lollis Aps avvia una collaborazione con l’Unitre portando a Casalincontrada un corso gratuito di fotografia Villa De... Apertura speciale del Maradona per le Giornate Fai: allo stadio come i giocatoriC'è anche tanto sport nella 34ª edizione delle "Giornate FAI di Primavera”, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande... Argomenti più discussi: Porte aperte alla Pinacoteca Vincenzo Bindi di Giulianova e a Villa De Lollis di Casalincontrada; Case della memoria, Giulianova e Casalincontrada aderiscono alle giornate internazionali del 18 e 19 aprile; Aperture straordinarie dei musei di Pescara durante le prossime festività. Villa De Lollis apre le porte all’università delle Tre età di ChietiVilla De Lollis apre le porte all’Università delle Tre età di Chieti. Il Centro culturale Cesare de Lollis Aps ha invitato l’Università delle Tre età di Chieti a estendere un corso della propria ... chietitoday.it hCase della memoria, Giulianova e Casalincontrada aderiscono alle giornate internazionali La Pinacoteca civica – Casa museo “Vincenzo Bindi” di Giulianova e Villa De Lollis di Casalincontrada partecipano alle Giornate internazionali delle Case della m - facebook.com facebook