SDA Bocconi in Val Nure | il futuro manageriale scopre l’impresa sociale

Sabato 18 aprile, le colline della Val Nure ospiteranno un evento internazionale dedicato alla gestione manageriale e all’imprenditoria sociale. L’appuntamento vedrà la partecipazione di studenti e professionisti provenienti da diversi paesi, che si confronteranno su tematiche legate alle imprese sociali. L’iniziativa mira a favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i partecipanti, offrendo un’opportunità di approfondimento nel settore.

Sabato 18 aprile, le colline della Val Nure diventeranno il palcoscenico di un incontro internazionale tra la gestione manageriale d’eccellenza e l’imprenditoria sociale. Una delegazione di circa trenta studenti del master della SDA Bocconi School of Management si recherà a Veano per visitare l’impresa sociale Il Viaggio, concludendo un percorso di studi focalizzato su innovazione, sostenibilità e impatto sociale. Il gruppo di futuri professionisti, con un’età media di circa 30 anni, rappresenta una realtà multiculturale composta da persone provenienti da decine di Paesi diversi. La visita non è un evento isolato, ma rientra nelle attività programmate dall’Ethica Club, l’associazione studentesca che punta a sensibilizzare i propri membri su temi cruciali come l’inclusione e la responsabilità sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SDA Bocconi in Val Nure: il futuro manageriale scopre l’impresa sociale Studenti della Sda Bocconi in visita a Il Viaggio: una giornata tra inclusione, sostenibilità ed eccellenzaSarà una giornata all’insegna dell’incontro tra formazione internazionale e impresa sociale quella di sabato 18 aprile, quando Il Viaggio Impresa... Leggi anche: UNICEF Italia, Corriere e SDA Bocconi: premiati i Family Friendly Workplace 2026