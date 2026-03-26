UNICEF Italia Corriere e SDA Bocconi | premiati i Family Friendly Workplace 2026

Tre aziende sono state premiate come Family Friendly Workplace 2026 in occasione di un evento organizzato da UNICEF Italia, Corriere e SDA Bocconi. Le aziende premiate sono Generali Italia, FinecoBank e Synesthesia srl SB. È stata assegnata anche una menzione speciale a A2A. La cerimonia ha riconosciuto le realtà che si sono distinte per politiche a favore delle famiglie e del benessere lavorativo.

Le aziende vincitrici sono: Generali Italia, FinecoBank, Synesthesia srl SB. Menzione speciale a A2A. Tra le finaliste Terna, WINDTRE, Olivetti società benefit del Gruppo TIM, Zeta Service, Cimberio e Farco Group. 26 marzo 2026 – Ieri a Milano, L’UNICEF Italia nel corso dell’evento PACT4Future, il Forum Internazionale organizzato dal Corriere della Sera e dall’Università Bocconi dedicato alle grandi trasformazioni del nostro tempo e la possibilità di creare futuro condiviso, ha assegnato i premi dell’iniziativa Family Friendly Workplace 2026. L’iniziativa Family Friendly Workplace, promossa da Corriere della Sera e UNICEF Italia con la... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF Italia, Corriere e SDA Bocconi: premiati i Family Friendly Workplace 2026 Articoli correlati Sda Bocconi premia PhotoSì: l’azienda riminese tra le migliori small company d'ItaliaIn un contesto internazionale definito da volatilità, incertezza e grandi trasformazioni in atto, la nona edizione del Best Performance Award (Bpa),... Sgr tra le migliori aziende italiane secondo Sda Bocconi, sogna il premio Best Performance Award 2026La società riminese entra tra i migliori performer selezionati da Sda Bocconi dopo un processo di valutazione su oltre 950 mila imprese Gruppo Sgr è...