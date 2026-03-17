A Bibbiena, la polizia municipale ha avviato un progetto di educazione stradale nelle scuole. L'iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sui comportamenti corretti da adottare sulla strada. L'intervento coinvolge le classi delle scuole locali e si concentra su lezioni pratiche e teoriche riguardanti la sicurezza stradale. La decisione è stata annunciata il 17 marzo 206.

Arezzo – 17 marzo 206 – Bibbiena investe sull’ educazione stradale nelle scuole grazie all’impegno della polizia municipale. L’educazione stradale a Bibbiena è una realtà consolidata che va avanti da anni e con grande successo grazie all’impegno della Polizia Municipale che investe tempo e professionalità in questo importante percorso che, anche quest’anno, ha coinvolto 22 classi delle primarie di Soci e Bibbiena per un totale di 70 ore e 4 agenti impegnati. Come ha spiegato il Comandante Jacopo Piantini: “Sono state fatte sia lezioni teoriche frontali accanto a tante ore di pratica fuori dalla classe e direttamente nelle strade per insegnare ai più piccole le regole per sentirsi più sicuri, per sostenere la loro autonomia, e per crescere adulti consapevoli e capaci di rispettare le regole per il bene comune”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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